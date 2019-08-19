«Медуза» по просьбе Роскомнадзора заблокировала доступ к статье о наркотиках

Издание «Медуза» удовлетворило претензию Роскомнадзора и закрыло доступ для российских пользователей к статье о наркотиках. Ранее ведомство внесло сайт издания в единый реестр запрещенной информации, не ограничив к нему доступ.

Претензии Роскомнадзора касались названий нескольких разделов материала «Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет». Согласно оценке МВД, в этих названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств». На удаление определенных подзаголовков материала Роскомнадзор дал изданию сутки.