Фестиваль «Мотостолица» ограничит движение в центре Петербурга

В связи с проведением в Петербурге фестиваля «Мотостолица» движение транспорта в центре города в ближайшие дни будет ограничено. В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в период с 00:00 22 августа до 10:00 25 августа полностью перекрывается движение по Караванной улице — от площади Белинского до Манежной площади.

Помимо этого, с 00:00 22 августа до 07:00 26 августа для автомобилистов будут недоступны Манежная площадь, участок Кленовой улицы от Манежной площади до Инженерной улицы и участок Итальянской улицы — от Манежной площади до Садовой улицы. Также по данным адресам с 00:00 21 августа до 07:00 26 августа будет запрещена остановка автотранспорта.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал о действующих до 27 августа ограничениях при движении по Литейному мосту.