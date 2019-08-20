Верховный суд разобрался с секретами

Верховный суд РФ вернул в Свердловский облсуд уголовное дело сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону, которые были осуждены на условные сроки за попытку зафиксировать получение взятки одним из руководителей Росприроднадзора по УрФО. Причиной стало нарушение прав подсудимых, так как им не выдали копии приговора из-за нанесенного на него грифа «секретно». Защита надеется добиться их полного оправдания.



Как стало известно “Ъ-Урал”, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ вернула в Свердловский облсуд материалы уголовного дела четверых сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области: Николая Жукова, Евгения Кулика, Алексея Ворлинского и Александра Космана. Основанием для этого послужили нарушения прав осужденных, которые не получили копии приговора из-за его секретности. «Уголовное дело снято с апелляционного рассмотрения и направлено в облсуд для устранения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению в суде второй инстанции»,— отмечается в решении ВС РФ.

Напомним, в апреле полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получили от трех до трех с половиной лет лишения свободы условно. Процесс проходил в закрытом режиме из-за нахождения в материалах уголовного дела сведений, относящихся к гостайне, в частности, о работе сотрудников ФСБ.

Полицейские были задержаны в июле 2017 года в рамках спецоперации ФСБ. По версии следствия, они участвовали в операции по подстрекательству в получении взятки в отношении начальника отдела надзора в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова. Якобы он вымогал деньги у бизнесмена Артура Петренко. Последний обратился в правоохранительные органы и предоставил полицейским аудиозапись разговора с Антоном Лобановым, где тот якобы предлагал за взятку решить проблему со штрафом 42 млн руб. в отношении компаний Петренко.

Полицейские посчитали, что доказательств мало, и решили провести оперативный эксперимент. Они подготовили 200 тыс. руб. и под контролем передали их господину Лобанову. После того, как они доставили чиновника в СКР, они сами были задержаны сотрудниками УФСБ — также в рамках оперативного эксперимента. Господин Лобанов избежал уголовного преследования, так как оказалось, что он добровольно участвовал в операции ФСБ. В ходе следствия выяснилось, сотрудничал с ФСБ и господин Петренко, который заявил, что якобы сотрудники полиции требуют от него дать какому-нибудь чиновнику взятку. Тогда следователи УФСБ решили провести эксперимент в отношении полицейских.

Защита осужденных полицейских намерена добиться полного оправдания. «Очень хорошо, что Верховный суд не стал закрывать глаза на очевидные нарушения прав осужденных. Фактически облсуд заставил их выучить 80-страничный приговор. Такой подход высшей судебной инстанции внушает осторожный оптимизм, что дело после устранения нарушений прав защиты будет внимательно изучено уже по существу»,— пояснил адвокат Николая Жукова Евгений Витман.

По мнению экспертов, облсуд должен будет снять с приговора гриф «секретно» и вручить осужденным копии приговора. «Согласно УПК, суд должен в течение пяти суток вручать копию приговора фигурантам дела. Исключений из этого правила быть не может. Результаты ОРМ могут быть засекречены. Текст приговора может быть не опубликован на сайте суда в целях ограничения доступа третьих лиц»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских