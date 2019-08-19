Xiaomi, Oppo и Vivo создадут аналог AirDrop

Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo опубликовали в WeChat совместное заявление о разработке нового сервиса быстрой передачи файлов между устройствами, сообщает The Verge. По описанию сервис напоминает функцию AirDrop от Apple.

Система появится в сервисах MIUI от Xiaomi, ColorOS от Oppo и FunTouchOS от Vivo. Протокол будет использовать как Bluetooth, так и Wi-Fi для передачи файлов на скорости до 20 Мб/с. В сообщении говорится, что другие производители смартфонов также могут присоединиться к инициативе. Бета-версия сервиса должна быть выпущена к концу этого месяца.

В июле 2019 года в СМИ появилась информация, что Google работает над своим аналогом AirDrop под названием FastShare: для активации сервиса необходимо включить Bluetooth и геолокацию, а также находиться близко от устройства передачи. В первую очередь устройство будет отдавать предпочтение тем адресатам, которые уже отправляли данные на устройство. Указав предпочитаемое устройство, можно ускорить процесс передачи файлов. Также у Google есть сервисы Android Beam и Files by Google с похожим функционалом.

Евгений Федуненко