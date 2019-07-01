Google разработала аналог AirDrop

Американская корпорация Google работает над функцией Fast Share, которая позволит обмениваться данными между различными устройствами без интернета, в том числе смартфонами с операционной системой Android и Chromebook. Об этом сообщает 9to5Google, сотрудники издания смогли запустить новый сервис в бета-версии Android Q.

Fast Share похожа на AirDrop, присутствующую в телефонах Apple. Для активации сервиса необходимо включить Bluetooth и геолокацию, а также находиться близко от устройства передачи. В первую очередь устройство будет отдавать предпочтение тем адресатам, которые уже отправляли данные на устройство. Указав предпочитаемое устройство, можно ускорить процесс передачи файлов.