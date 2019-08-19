У подполковника ГИБДД Башкирии в отставке нашли поддельный диплом

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора УГИБДД МВД по Башкирии, подполковника полиции Расима Хасанова. Он обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, Расим Хасанов в период времени до 1998 года купил поддельный диплом Башкирского государственного аграрного института по специальности «механизация сельского хозяйства». В действительности обвиняемый был отчислен из БГАУ за имеющуюся академическую задолженность. «С целью присвоения специального звания и дальнейшего продвижения по службе он предъявил фальшивый документ в отдел кадров УВД города Уфы», говорится в сообщении. В последующем обвиняемому было присвоено звание лейтенанта и другие специальные звания, также он назначался на различные должности, которые требовали высшего образования. Позже на основании фальшивого диплома он получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России. В конце 2018 года Расим Хасанов вышел на пенсию по выслуге лет.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы.

Влада Шипилова