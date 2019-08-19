КГИОП не разрешил устанавливать металлическое ограждение на Невском проспекте

Установка защитных металлических конструкций для разделения тротуаров и проезжей части Невского проспекта невозможна, поскольку нарушит его исторический облик. Об этом сообщается в ответе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга на соответствующий запрос депутата городского Заксобрания Михаила Амосова, передает «Интерфакс».

Как пояснили в КГИОП, Невский проспект частично проходит в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия и частично — в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия. Также он относится к исторически ценным градоформирующим объектам с уже сложившимся объемно-пространственным и планировочным решением. В целях обеспечения безопасности пешеходов в комитете порекомендовали поднять высоту бордюрного камня, а в качестве преграды для автотранспорта использовать усиленные конструкции в виде стилизованных исторических столбиков.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном прорабатывают вопрос установки ограждений на Невском проспекте. Сделать это планировали для снижения уровня аварийности.