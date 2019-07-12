На Невском проспекте могут установить противоаварийные ограждения

В Смольном прорабатывают вопрос установки ограждений на Невском проспекте. Сделать это планируется для снижения уровня аварийности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Пока неизвестен тип ограждения и его назначение — будет оно декоративным или же только функциональным. Вопрос изменения исторического облика Невского проспекта после установки ограждений между проезжей частью и тротуаром будет также рассмотрен позже.

При этом в КРТИ уточнили, что для снижения аварийности, в первую очередь, необходимо установить на Невском проспекте камеры видеофиксации нарушений.

Напомним, в феврале этого года у дома 55 по Невскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля BMW Х6, который совершил наезд на пешеходов. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. Позже в крови водителя нашли следы наркотика.