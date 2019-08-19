В нижегородском кремле построят пешеходный мост

Надземный переход от Вечного огня до губернаторского сада над Ивановским съездом планируют построит в нижегородском кремле. Об этом стало известно при обсуждении поправок в региональный бюджет на заседании комитета по транспорту в областном заксобрании. По данным минфина, на разработку проектно-строительной документации (ПСД) по мосту в 2019-2020 годах планируется направить более 6 млн руб. Еще 6 млн руб. предлагается направить на разработку ПСД для реконструкции Ивановского съезда.

Вице-спикер областного парламента Владислав Егоров, ознакомившись с предложениями минфина, поинтересовался, в рамках какой именно программы планируется выделять эти средства. «Нам давно обещают рассказать о концепции преобразования нижегородского кремля к 800-летию Нижнего Новгорода. Но мы этой концепции, тем более со сметой еще не видели, но какие-то деньги уже выделяем. Хотелось бы понять, строительство этого моста, реконструкция съезда – это уже часть программы по подготовке к юбилею или мы делаем это просто в текущем режиме?»– поинтересовался депутат.

Заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Исакова пообещала предоставить более подробную информацию к заседанию бюджетного комитета.

Как сообщал “Ъ”, ранее правительство Нижегородской области объявило конкурс на разработаку проекта по защите от оползней мемориала «Вечный огонь» в нижегородском кремле. Начальная цена контракта составляет более 15 млн руб. Предполагается, что противооползневые работы и благоустройство склона будут выполнены в 2020–2021 годах, до празднования 800-летия Нижнего Новгорода. На склоне планируется разбить новый парк, состоящий из разноуровневых террас с видовыми площадками, пешеходными дорожками и лестничными сходами газоном класса премиум.