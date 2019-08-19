Nissan раскрыл детали о новом Juke

Nissan Juke. Фото: Nissan

Nissan Juke. Фото: Nissan

Как сообщает японский автопроизводитель, автомобиль получит фирменный комплекс систем полуавтономного вождения ProPilot, а также новая машина станет больше и просторнее предшественника. А в оснащение кроссовера войдут в том числе и 19-дюймовые колесные диски.

По информации Autocar, дизайн нового Nissan Juke будет выполнен в стилистике концепт-каров Nissan Gripz и Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo 2015 года.

Автомобиль построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur. Как минимум один двигатель — 115-сильный 1-литровый бензиновый турбомотор — заимствуют у нового хэтчбека Nissan Micra.

Напомним, Nissan прекратил поставки Juke на российский рынок в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продавать в России второе поколение кроссовера марка не планирует.