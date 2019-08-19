ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Кронштадте намерены создать в 2020 году

Продолжается работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кронштадтском районе Петербурга. На рабочем совещании под руководством председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрия Калабина представители Минэкономразвития РФ подтвердили свой интерес к данному проекту. В ближайшее время Петербургу предстоит определиться с якорным инвестором с подтвержденным финансированием, сообщили в АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург».

В ходе совещания было принято решение о создании рабочей группы с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание в 2020 году особой экономической зоны в Кронштадте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проект туристско-рекреационного кластера в Кронштадте был представлен на ПМЭФ-2019. Презентация состоялась при участии представителей АНО «Остров фортов».