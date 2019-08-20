Прелестницы на рельсах

На прошлой неделе Минтруд опубликовал перечень производств, где ограничен труд женщин. Он стал в четыре раза короче и, в частности, помимо других традиционно не женских профессий, таких как боцман или дальнобойщик, дам допустили к работе машинистами локомотива. Первые машинистки могут появиться в штате ОАО РЖД уже с 2021 года. В монополии приветствовали такую возможность, обещая обеспечить женщинам достойные условия труда.

Много ли будет женщин-машинистов в РФ, вопрос сложный. Большинство женщин, работающих на железных дорогах, не имеют никакого отношения к управлению поездами. В целом это норма для всех транспортных отраслей. Так, по данным Международного транспортного профсоюза (ITF), женщины составляют одну седьмую работников сферы транспорта, а в управлении транспортными средствами их меньше всего — менее одной десятой от всего штата.

Разумеется, в военное время женщины встают за штурвалы и рули наряду с мужчинами. Советские женщины работали машинистами в войну, то же происходило и в других странах.

Однако даже если формально Россия далеко отстала в установлении равноправия полов на железных дорогах от других стран, эти отличия не слишком видны в штатном расписании. Конечно, в США и Великобритании первые дамы в штатном порядке сели за контроллер локомотива в 1970-х годах. Первая дама-машинист в арабских странах, марокканка Саида Абад, уже вышла на пенсию. Китаянки работают машинистами уже сорок лет, а сегодня в стране готовятся выпустить первую группу женщин-пилотов высокоскоростных поездов. Однако женщин-машинистов до сих пор везде очень мало. Например, в Британии к прекрасному полу сегодня принадлежит только 6,5% машинистов.

Indian Railways нанимает женщин с 1980-х годов, сегодня в штате компании порядка 500 женщин-машинистов. Однако от работы в этой отрасли индийских дам отвращают смены по 18–36 часов, отсутствие в кабине машиниста туалета, невозможность договориться о раздельной гигиене с коллегами мужского пола, ночные стоянки в жутковатых районах, сексуальные домогательства и прочее.

В целом в большинстве стран факторы, ограничивающие применение женского персонала на железных дорогах, одни и те же: необустроенность трудового быта, дискомфорт от нахождения в строго мужском коллективе, опасения за свою жизнь и здоровье.

Есть и встречный фактор — мужчины не в восторге от того, что норматив женщины, которую так или иначе будут оберегать от тяжелых физических нагрузок, придется выполнять им. Иными словами, будущим российским железнодорожницам следует пожелать выдержки, а ОАО РЖД — последовательности в обеспечении им рабочего комфорта.