В центре Петербурга демонтировали исторический дом Крутикова

В минувшие выходные подрядчик — ООО «Строительная фирма "Ирон"» — демонтировал лицевой корпус бывшего доходного дома купца А.И. Крутикова на 11-й Красноармейской улице, 7. Здание не является объектом культурного наследия, однако оно расположено в зоне регулируемой застройки ЗРЗ 1 и охраняется как историческое. Дом реконструируют в рамках программы «Молодежи — доступное жилье», его демонтаж произведен вопреки утвержденному проекту, утверждают в группе «Градозащитный Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки.ру», данный подрядчик и раньше занимался несанкционированным сносом исторических зданий. В частности, в январе 2012 года компания «Ирон» без разрешительной документации незаконно демонтировала дом 145 по набережной реки Фонтанки по заказу фирмы «Нежилой фонд Консалт».

По факту частичного сноса дома Крутикова официального комментария от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга пока не поступало.