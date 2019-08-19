В августе заявления на финскую визу подали более 56 тыс. петербуржцев

В общей сложности 56,5 тыс. заявлений (около 4,5 тыс. в день) на получение финской визы было подано в Генконсульство Финляндии в Петербурге с 1 по 17 августа. Для сравнения, за первые полные три недели июля подобных заявлений было зарегистрировано 52 тыс. Об этом со ссылкой на данные дипмиссии сообщает «Фонтанка.ру».

Как пояснили в Генконсульстве, из-за наплыва желающих оформить визу по старым правилам срок ее оформления растянулся более чем на три недели. В частности, если подать документы 19 августа, то получить ее можно будет не раньше 11 сентября. При этом реальный график выдачи может отставать от предполагаемой даты.

Напомним, что с 1 сентября Финляндия будет требовать от соискателей визы подтверждения маршрута и платежеспособности. При этом генеральный консул Финляндии в Петербурге Анна Ламилла ранее заверила, что граждане РФ продолжать «получать визы в Финляндию без затруднений» и после введения новых требований к пакету документов на получение шенгенских виз.