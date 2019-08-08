Генконсул Финляндии пообещала, что граждане РФ продолжат получать финские визы без затруднений

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламилла заверила, что граждане РФ продолжать «получать визы в Финляндию без затруднений» и после введения новых требований к пакету документов на получение шенгенских виз. Она уточнила, что необходимость расширения перечня документов объясняется требованием Европейской комиссии.

«Речь идет не о том, что Финляндия хочет ужесточить требования для россиян. Согласно шенгенскому соглашению, все страны-члены соглашения обязаны руководствоваться общими требованиями»,— приводит «Интерфакс» слова госпожи Ламиллы.

Напомним, с сентября для получения шенгенской визы в Финляндию граждане России должны будут предоставлять все сопроводительные документы, которые прописаны в директивах ЕС. То есть заявителю нужно будет предоставлять также описание плана поездки (бронь места проживания, маршрут, билеты) и подтверждение наличия финансовых средств (выписка с банковского счета, справка с работы). Ранее для подачи заявления было достаточно заполненной анкеты, загранпаспорта, одной цветной фотографии, квитанции об оплате визового сбора, страхового полиса, копии внутреннего паспорта и согласия на обработку персональных данных.

Ранее Совет Евросоюза утвердил единые правила выдачи многократных шенгенских виз. По ним соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ. Обладатели истекшей двухлетней визы в этом случае смогут рассчитывать уже на пятилетнюю. Правила вступят в силу в декабре 2019 года.

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