Финляндия приведет визовую политику в отношении России в соответствие с требованиями ЕС

С сентября для получения шенгенской визы в Финляндию граждане России должны будут предоставлять все сопроводительные документы, которые прописаны в директивах ЕС. Ранее для подачи заявления было достаточно заполненной анкеты, загранпаспорта, одной цветной фотографии, квитанции об оплате визового сбора, страхового полиса, копии внутреннего паспорта и согласия на обработку персональных данных.

«С 1 сентября посольство Финляндии в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений. Ранее Финляндия уже при необходимости требовала более детальной документации при подаче на визу»,— говорится в сообщении на сайте финского МИДа.

Таким образом, с осени заявитель должен будет предоставлять также описание плана поездки (бронь места проживания, маршрут, билеты) и подтверждение наличия финансовых средств (выписка с банковского счета, справка с работы). Обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России будут опубликованы в августе.

Ранее Совет Евросоюза утвердил единые правила выдачи многократных шенгенских виз. По ним соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ. Обладатели истекшей двухлетней визы в этом случае смогут рассчитывать уже на пятилетнюю. Правила вступят в силу в декабре 2019 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Шенгенно-модифицированный продукт».