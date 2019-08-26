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Ночная «сходка» на гигантском парковочном пространстве АвтоВАЗа — соревнования по дрифту вокруг горящей покрышки

Фото: Анар Мовсумов / Коммерсантъ

Подбит, но не сломлен

Гонки на легендарных «Жигулях» теперь в моде

Журнал "Огонёк" от , стр. 28

Гонки на классических «Жигулях» — новое увлечение стритрейсеров.


Текст и фото Анар Мовсумов


Реплики в Сети переносят из ленивого августа в суровый железный мир:



— Всем привет, нужна помощь. После 60 мост гудит, хочу поменять мост и посмотреть, что с редуктором. Кто шарит и может помочь в этом непростом деле?

— «Жиги» должны быть гоночными, зализанными и аккуратными.

— Не чувствую стиля!

— Помогите, отошло дно, хочу варить дуговой сваркой, какой толщины брать лист металла.

И наконец:

— Подбит, но не сломлен. Доехал до дома. Правда, по ровной. Правда, лучше на задней передаче не ехать.

«Жиги» — это, понятно, «Жигули». Почему гоночными? Да потому, что подростки из неформального объединения «Боевая классика» в Тольятти устраивают на них гонки. Не всем нужна новая машина. Ребята покупают за копейки автомобили (часто даже не на ходу), восстанавливают их, тюнингуют в своих крошечных гаражах и устраивают импровизированные гонки по ночным улицам Тольятти, на парковках торговых центров или на замерзших озерах неподалеку от города.

Члены «Боевой классики» ожидают начала гонки на парковке

Члены «Боевой классики» ожидают начала гонки на парковке

Фото: Анар Мовсумов, Коммерсантъ

Почти полвека назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые «Жигули» ВАЗ-2101, легендарная «копейка», ставшая классикой. А теперь еще, оказывается, и боевой. Некоторые покупают «Жигули» исключительно из-за дешевизны, другие искренне ценят культовый статус советских «классических» автомобилей. Кто-то пользуется «Жигулями» как основным автомобилем — холит и лелеет, держит в чистоте и ездит аккуратно. Некоторые, напротив, обращаются с машиной подчеркнуто небрежно и совсем не берегут в гонках.

Родители и деды большинства ребят из «Боевой классики» работали на заводе, и многие подростки тоже хотели бы продолжать семейные традиции. Но завод из года в год сокращает численность сотрудников, и ребята только через гонки на старых «Жигулях» могут ощутить свою причастность к советской легенде.

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