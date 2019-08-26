Подбит, но не сломлен Гонки на легендарных «Жигулях» теперь в моде

Гонки на классических «Жигулях» — новое увлечение стритрейсеров.

Текст и фото Анар Мовсумов

Реплики в Сети переносят из ленивого августа в суровый железный мир:

— Всем привет, нужна помощь. После 60 мост гудит, хочу поменять мост и посмотреть, что с редуктором. Кто шарит и может помочь в этом непростом деле?

— «Жиги» должны быть гоночными, зализанными и аккуратными.

— Не чувствую стиля!

— Помогите, отошло дно, хочу варить дуговой сваркой, какой толщины брать лист металла.

И наконец:

— Подбит, но не сломлен. Доехал до дома. Правда, по ровной. Правда, лучше на задней передаче не ехать.

«Жиги» — это, понятно, «Жигули». Почему гоночными? Да потому, что подростки из неформального объединения «Боевая классика» в Тольятти устраивают на них гонки. Не всем нужна новая машина. Ребята покупают за копейки автомобили (часто даже не на ходу), восстанавливают их, тюнингуют в своих крошечных гаражах и устраивают импровизированные гонки по ночным улицам Тольятти, на парковках торговых центров или на замерзших озерах неподалеку от города.

Члены «Боевой классики» ожидают начала гонки на парковке Фото: Анар Мовсумов, Коммерсантъ

Почти полвека назад с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые «Жигули» ВАЗ-2101, легендарная «копейка», ставшая классикой. А теперь еще, оказывается, и боевой. Некоторые покупают «Жигули» исключительно из-за дешевизны, другие искренне ценят культовый статус советских «классических» автомобилей. Кто-то пользуется «Жигулями» как основным автомобилем — холит и лелеет, держит в чистоте и ездит аккуратно. Некоторые, напротив, обращаются с машиной подчеркнуто небрежно и совсем не берегут в гонках.

Родители и деды большинства ребят из «Боевой классики» работали на заводе, и многие подростки тоже хотели бы продолжать семейные традиции. Но завод из года в год сокращает численность сотрудников, и ребята только через гонки на старых «Жигулях» могут ощутить свою причастность к советской легенде.