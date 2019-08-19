Госдума создала комиссию по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании объявил о создании комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Как и предполагал “Ъ”, возглавил комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, первое заседание комиссии состоится 30 августа, передает «РИА Новости».

В комиссию вошли 12 человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комиссия «начнет работу незамедлительно», и вошедших в ее состав депутатов отзовут из отпусков. Комиссия будет приглашать зарубежных журналистов и дипломатов, призывавших к нарушению российских законов, добавил господин Володин. Подготовленный комиссией доклад передадут правоохранительным органам.

По словам первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, вошедшего в комиссию, ситуация с внешним вмешательством в московские события этого лета «более чем очевидна».«Некоторые факты уже представлены нашим министерством иностранных дел — размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам — «Голосу Америки», немецком государственном канале Deutsche Welle — к участию в несанкционированных акциях, на наш взгляд, являются примерами открытого вмешательства во внутренние дела России»,— добавил депутат (цитата по ТАСС).

Напомним, предложение о создании комиссии озвучил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Сославшись на данные МИДа, он заявил, что у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств». Его инициативу поддержали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Подробнее о комиссии — в публикации “Ъ” «Иностранцев рассмотрят на комиссии».