Томич получил пять лет тюрьмы за одобрение терактов

Томский суд рассмотрел уголовное дело об оправдании терроризма, сообщили в областном управлении Следственного комитета России. По материалам следствия, 23-летний местный житель под вымышленным именем размещал в соцсети «ВКонтакте» положительные отзывы о наиболее резонансных терактах, произошедших в России. Кроме того, молодой человек, являвшийся приверженцем радикального ислама, оправдывал действия экстремистов, совершивших теракты.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и центра «Э» УМВД России по Омской области. Правоохранители завели в отношении него дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и его пропаганда с использованием интернета). Оно рассматривалось Дальневосточным окружным военным судом на выездном заседании в Томске. Коллегия судей признала томича виновным и назначила ему пять лет колонии общего режима. Помимо этого, осужденный лишен на два года права пользоваться сетью интернет.

Илья Николаев