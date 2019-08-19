В ДНР отрицают участие российских военных в конфликте в Донбассе в 2014 году

Российские танки не были задействованы в боях под донецким городом Иловайском в 2014 году, заявил «Интерфаксу» замначальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. The Guardian ранее сообщила, что в боях участвовали танки Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только Россией.

Как утверждает господин Басурин, тогда применялись танковые подразделения ДНР. Они были сформированы на основе трофейной украинской техники, отметил замглавы управления народной милиции ДНР. Он уточнил, что Т-72 и Т-80 находились на вооружении украинской армии. В Донецкой области было несколько складов с этими танками, и после ухода украинских военных эта техника перешла под контроль ДНР.

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс. Трофейная техника применялась»,— заявил Эдуард Басурин.

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

В своей публикации The Guardian ссылалась на отчет лондонской исследовательской группы Forensic Architecture. Эксперты опирались на спутниковые снимки, которые якобы свидетельствуют о присутствии российских вооруженных конвоев на территории Украины в 2014 году.

Напомним, Иловайск находится в 35 км к востоку от Донецка. Бои там продолжались с августа по сентябрь 2014-го. Всего в том году на востоке Украины погибло не менее 1,7 тыс. человек. Россия отрицает любую причастность к боевым действиям.