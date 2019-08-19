The Guardian сообщила о новых доказательствах участия России в конфликте в Донбассе

Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском, расположенном в 35 км к востоку от Донецка, пишет The Guardian со ссылкой на отчет лондонской исследовательской группы Forensic Architecture.

Доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека. Фотографии и видеоматериалы опубликованы на общедоступной онлайн-платформе.

В частности, Forensic Architecture обнаружила многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также танков Т-72Б3, которые в 2014 году использовались только Россией.

С помощью машинного обучения было проанализировано 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

Украинские военные попали в окружение под Иловайском и понесли большие потери, бои шли с августа по сентябрь 2014 года. Всего в 2014 году на востоке Украины погибло не менее 1,7 тыс. человек. Россия отрицает любую причастность к боевым действиям.