Появилось видео ДТП с автобусом в Перми

''Ъ-Прикамье'' получил видео субботнего ДТП с участием автобуса маршрута № 53, в результате которого погиб один человек. Сам момент был зафиксирован камерой, установленной на придорожном магазине. Видео поделился источник, знакомый с владельцем автобуса (ИП Дробинин).

На видео видно, что за мгновение до столкновения автобуса со зданием на встречную полосу выезжает такси. Водитель автобуса в это время резко отворачивает на обочину и допускает столкновением со зданием. Через 10 секунд к пострадавшим подбегают люди.

Версия о том, что столкновение произошло из-за того, что автобус был «подрезан» такси, была высказана пермскими СМИ в день трагедии. Тем не менее, официальные власти в этот день сообщили, что по предварительным данным ДТП было вызвано технической неисправностью транспортного средства. Перевозчик ООО «Дизель» на время расследования отстранен от работы, было возбуждено уголовное дело, водитель автобуса задержан.

Ранее сообщалось, что субботу, 17 августа, в Перми водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Из 32 пострадавших пассажиров — 9 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.