Уходящий худрук театра поставил перед краевыми властями особые условия

Увольняющийся художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис готов руководить Дягилевским фестивалем на особых условиях, сообщает «Новый компаньон». Господин Курентзис настаивает, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона, и договор хочет подписывать не с руководством театра, а с губернатором или хотя бы с министром культуры, сообщил изданию директор театра Андрей Борисов.

Требование вызвано тем, что маэстро хочет получить возможность обсуждать со своими работодателями темы, не входящие в компетенцию директора театра, в первую очередь — ситуацию с ДК Солдатова.

Еще одно условие: на время подготовки и проведения фестиваля муниципальный дворец культуры (ДК имени Солдатова) должен стать резиденцией оркестра и хора MusicAeterna, штабом фестиваля. Кроме того, он планирует проводить в ДК не только концерты, но и театральные показы, а для этого необходима реконструкция оркестровой ямы.

Также господин Курентзис попросил зарплату в 300 тыс. руб. в месяц, и эти деньги в бюджете театра есть.

Источник "Ъ-Прикамье" в кабмине сообщил, что «условия должен всегда ставить заказчик». При этом, по его словам, минкульт еще не докладывал руководству региона о текущем статусе переговоров с уходящим худруком. О том, что господин Курентзис останется во главе Дягилевского фестиваля, было заявлено изначально в июне — после сообщения театра о намерении худрука досрочно расторгнуть контракт. Однако после этого маэстро опубликовал прощальное письмо, а затем дал интервью, в котором жестко раскритиковал действующее краевое руководство. Господин Курентзис официально покидает пост худрука 21 августа.