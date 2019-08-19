Футбольный клуб «Енисей» назвал имя нового главного тренера

Бывший футболист Юрий Газзаев назначен главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей», сообщила пресс-служба команды. С конца июля господин Газзаев работал в тренерском штабе «Енисея» в качестве тренера-консультанта.

Предыдущий главный тренер «Енисея», известный российский футболист Дмитрий Аленичев покинул команду в 2019 году. Под его руководством «Енисей» впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу, однако смог продержаться в футбольной элите только один сезон. Сейчас клуб занимает 19 место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, заработав только шесть очков по итогам восьми туров.

Последним местом работы нового наставника «Енисея» Юрия Газзаева (родственник бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева) был «Спартак» из Владикавказа, где он до конца 2018 года занимал должности главного тренера и генерального директора.

Подробнее о выходе клуба в Премьер-лигу — в материале “Ъ” «Енисей» доплыл до высшей лиги»

Илья Галагуз