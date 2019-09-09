Вчера исполнилось 66 лет основателю «Холдинговой компании ЮэСэМ», президенту Международной федерации фехтования Алишеру Усманову

Его поздравляет президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф:

— Уважаемый Алишер Бурханович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш путь к успеху был тернист, но, несмотря на многочисленные трудности, которые встречались на пути, Вы сумели их преодолеть и достичь больших высот. Вы человек стойкий и целеустремленный, с большим талантом, о котором говорят успешные проекты и компании. Вы — яркий человек, настоящий интеллектуал и романтик, выдающийся финансист и созидатель, инвестор и филантроп, патриот России и человек мира. Пусть Ваш дом будет полон радости и любви. А все стремления находят отклик в сердцах и умах соратников.