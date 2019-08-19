Дональд Трамп опроверг продление лицензии Huawei

Президент США Дональд Трамп заявил, что лицензия, позволяющая американским компаниям продавать китайской корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, вероятнее всего, не будет продлена. «В настоящий момент намного более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они — угроза для национальной безопасности»,— сказал господин Трамп журналистам перед вылетом из штата Нью-Джерси в Вашингтон (цитата по CNBC).

Срок ранее выданной лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов еще в течение 90 дней.

С мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз. В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».