Reuters: США продлят лицензию для Huawei на 90 дней

Министерство торговли США разрешит американским компаниям продавать китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее гаджетов, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Срок ранее выданной лицензии истекает в понедельник, 19 августа. Новая «временная генеральная лицензия», по информации агентства, будет предоставлена на 90 дней. Ожидается, что у президента США Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина на выходных состоится телефонная беседа, в рамках которой планируется обсудить ситуацию с Huawei.

С мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз. В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».