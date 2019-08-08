Согласован перевод активов Воронежского мехзавода в КБХА

Советы директоров АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» и АО «Конструкторское Бюро Химавтоматики» (входят в госкорпорацию «Роскосмос») приняли решение о передаче Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) активов филиала ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Воронежского механического завода для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже. Об этом накануне сообщила пресс-служба НПО «Энергомаш».

Напомним, в конце февраля 2019 года наблюдательный совет Роскосмоса принял решение о создании интегрированной структуры ракетного двигателестроения в Воронеже. Управляющей компанией для нее должно стать АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (Химки), в состав которой помимо воронежских предприятий войдет ряд других профильных компаний.

Впервые о создании нового оборонного холдинга по производству двигателей – «Российские космические двигатели» (РКД) – Роскосмос объявил еще в июле 2004 года. На первом этапе в холдинг должны были войти восемь компаний, специализирующихся на разработке и производстве космических и ракетных двигателей. Среди них – воронежские «Турбонасос», ВМЗ, КБХА.

О том, как «Энергомаш» поделился топ-менеджером со своей воронежской структурой, читайте в публикации ''Ъ-Черноземье'' «КБХА пообещали веселую жизнь».

Ирина Лобанова