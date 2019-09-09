Мастерская жестянщика

В дореволюционной России самозанятые были вполне себе значительной социальной группой: представители ремесленных профессий для одиночек (те же жестянщики, коробейники, поденщики, водовозы, промысловики и т.д.), согласно Всероссийской переписи 1897 года, составляли больше четверти населения империи. И вклад в казну вносили достойный — платили налоги. Речь не о подоходном (его не существовало до XX века) и не о подушном (такая подать была отменена министром финансов Н.Х. Бунге в 1885 году), а о специальных сборах: самозанятые платили налог на недвижимость (жилую и нежилую, при этом сумма фиксировалась на 10 лет вперед), в городах собирался больничный сбор (1 рубль 25 копеек с человека в год), а еще — промысловый налог. От последнего, впрочем, такой жестянщик, как на нашем фото, был бы наверняка освобожден, потому как торговал «изделиями кустарного или домашнего промысла», которые подпадали под льготу. Условия, словом, благоприятствовали, и эффект был сугубо позитивным: самозанятые не скрывались от власти, казна не страдала, а категории «теневой бизнес» и вовсе не было. Как обстоят дела с самозанятыми сегодня, читайте в материале «Неучтенный ресурс».