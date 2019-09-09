День граненого стакана — 11 сентября. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1943 году это изделие впервые было выпущено на стекольном заводе города Гусь-Хрустального. Хотя стаканы с огранкой известны еще со времен Петра Первого, широкое распространение получил именно дизайн Веры Мухиной — из прочного стекла, с верхним гладким ободком и 16 гранями. Хотя встречаются экземпляры и с 12, 14, 18 и с 20 гранями.

День программиста в России в этом году — 13 сентября. Дата уникальна для каждого года, ведь праздник отмечают на 256-й день, поэтому в високосный год это 12 сентября. Число 256 тоже выбрано не просто так: это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) — пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым, — в этом году выдается 12 сентября. Тем не менее награждают премией за реальные труды, «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». В прошлом году на церемонии лауреаты получили не только статуэтки и дипломы, но даже по 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Международный день красоты (International Beauty Day) празднуют ежегодно 9 сентября по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии СИДЕСКО, который считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире. А в нашей стране на этой неделе свой профессиональный праздник отмечают также работники еще одной сферы индустрии красоты: 13 сентября — День парикмахера в России.

Корнеплоды (морковь, свеклу, картофель) начинали обычно убирать на Куприяна: «Всяк корешок в своей поре». Семенов день (14) — начало бабьего лета. На Руси есть приметы: «Бабье лето сухое — осень мокрая». «Бабье лето ненастно — осень сухая». «Много тенетника (паутины) на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме». Если после бабьего лета не опал кленовый лист и не улетели журавли — ждали долгой осени.