Ахмад Масуд-младший, афганский политик

Вождь, сын вождя

Его называют Панджшерским Львенком в память об отце, которого звали Панджшерским Львом, но это, предупреждают эксперты, авансы. Хотя поступь схожая: сын знаменитого Ахмад Шаха Масуда, выросшего из полевых командиров северного Афганистана в национальные лидеры (ни советские войска в 1980-е, ни талибы в 1990-е его так и не победили), Масуд-младший заявил на днях о создании нового «антиталибского альянса». Заявление приурочено к 18-й годовщине убийства отца террористами (Лев пал за два дня до терактов 11 сентября 2001-го, чтобы отомстить за которые США и вторглись в талибский Афганистан). При этом сама постановка вопроса — вызов. Не секрет, что нынешние власти Афганистана вовсю воюют с талибами, а вот президент США, чтобы уйти из разворошенной страны, готов к сделке с талибами. По сути, создание нового «Северного альянса» — ответ на объявление о достижении «принципиальной договоренности» с талибами по срокам ухода войск НАТО. Зафиксирован вектор: страна возвращается к военно-политическому раскладу, который был до прихода США и их союзников (зачем, спрашивается, приходили?); ей теперь вместо демократии снова нужен Панджшерский Лев.

Готов ли на эту роль 30-летний Масуд-младший, вернувшийся в Афганистан после семи лет обучения на дипломата в британских вузах? Многие считают, что это вопрос не к нему: в стране, которая воюет 40 лет без перерыва, лидеры подбираются под обстоятельства. В конце концов его отец, прежде чем стать непобедимым полевым командиром, мечтал быть архитектором. Понятно, что новый Северный (или Антиталибский) альянс — это проект для Афганистана после американцев. Осталось выяснить, сколько штыков реально собрать под знамена нового Льва?

Дмитрий Сабов