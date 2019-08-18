Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение. Поездка состоится 18–20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле.

«Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского»,— сказал господин Нетаньяху журналистам перед отлетом в Киев (цитата по «РИА Новости»). «Я намерен обсудить с президентом создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами»,— заявил он.

17 сентября впервые в истории Израиля досрочные выборы в Кнессет пройдут менее чем через полгода после предыдущих, также досрочных. Причиной, вынудившей депутатов объявить о самороспуске ровно через месяц после принятия присяги, стала неспособность Биньямина Нетаньяху сформировать правительственную коалицию.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кнессет не пережил призыва».