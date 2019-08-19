Барометр ВТО указал на мертвый штиль

Темпы роста мировой торговли в третьем квартале 2019 года будут оставаться ниже линии тренда, об этом свидетельствует индикатор «Торговый барометр», рассчитываемый Всемирной торговой организацией (ВТО). В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост). Ниже 100 пунктов оказался уровень всех компонентов индекса: по экспортным заказам — это 97,5 пункта; по поставкам автомобилей — 93,5 пункта, по обороту контейнеров — 99 пунктов, по авиафрахту — 91,4 пункта, по торговле электроникой — 90,7 пункта, по сельскохозяйственному сырью — 97,1 пункта. По сравнению со значением индекса в мае наиболее сильный спад отмечен по части поставок электроники.

По данным статистики о мировых объемах экспорта и импорта, в первом квартале 2019 года (более свежих данных нет) рост оборота торговли товарами составил 1,2% год к году, тогда как в первом квартале 2018 года — 4%. В частности, из-за новых пошлин в июле импорт американских товаров в Китай год к году сократился на 19% (до $10,9 млрд), тогда как экспорт китайских товаров в США — на 6,5%, до $38,8 млрд. Американские пошлины в размере 25% сейчас затрагивают импорт из Китая на $250 млрд, Китай ввел ответные пошлины на $110 млрд импорта из США.

С 1 сентября США обложат десятипроцентными пошлинами часть остающегося объема поставок, по ряду товаров Вашингтон отсрочил повышение тарифов до 1 декабря (мобильные телефоны, персональные компьютеры, мониторы, игровые консоли, а также некоторые виды игрушек, обуви, одежды и ряд других товаров). В Пекине пообещали принять ответные меры, если тарифы будут увеличены в сентябре. Учитывая, что объем ввоза из США составил в прошлом году $155 млрд, Пекин может расширить действие пошлин лишь на $45 млрд.

Между тем на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США могут вовсе выйти из ВТО, «если это потребуется». Господин Трамп указал, что Китай и Индия более не должны получать преимущества, связанные со статусом развивающихся стран. Отметим, что сейчас Вашингтон блокирует назначение новых судей в апелляционном органе ВТО, настаивая на реформе организации. В случае если страны не разработают альтернативный механизм, организация уже в декабре этого года фактически остановит свою работу.

Татьяна Едовина