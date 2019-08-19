Теория и практика права

Бывший студент магистратуры Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) подал иск против учебного заведения о признании незаконным его отчисления. Александр Эйвазов был отчислен, когда находился под следствием по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия: господин Эйвазов работал секретарем Октябрьского райсуда и, по версии следствия, не изготовил один из протоколов судебного заседания. Осенью прошлого года городской суд Санкт-Петербурга полностью оправдал господина Эйвазова, но в вузе его не восстановили. Приказ о своем отчислении он считает карательным.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству гражданский иск от бывшего секретаря Октябрьского райсуда и студента магистерского направления «Юриспруденция» СЗИУ РАНХиГС Александра Эйвазова. В нем он просит признать его отчисление из института незаконным, поскольку оно произошло во время академического отпуска. Само уведомление об отчислении, по словам истца, составлено с нарушениями: один регистрационный номер присвоен двум идентичным документам с разными подписями. Господин Эйвазов заявляет, что его отчисление «носило карательный характер». Он также отмечает, что в вуз было направлено специальное письмо-предписание следователя, расследовавшего его уголовное дело (документ есть в распоряжении “Ъ”). В письме содержится просьба «принять возможные меры к нахождению» господина Эйвазова «в институте до прибытия за ним оперативных сотрудников либо следователя». Цена иска — 165,4 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб.— компенсация морального вреда.

Как ранее сообщал “Ъ”, Александра Эйвазова обвиняли в том, что он не изготовил один из протоколов судебного заседания по делу муниципального депутата от партии «Единая Россия» Тимофея Кунгурова, в свою очередь обвинявшегося в мошенничестве. Следствие полагало, что бывший секретарь намеренно не поставил свою подпись на документе, желая отмены приговора по уголовному делу господина Кунгурова, что могло привести к наказанию для судьи Ирины Керро. За два месяца своей работы в суде в 2016 году экс-секретарь написал более 80 жалоб на судью Ирину Керро в Верховный суд РФ, Квалификационную коллегию судей, прокуратуру, Следственный комитет России и МВД. Экс-секретарь был осужден по ч. 3 ст. 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения). Отметим, что в ноябре 2018 года городской суд отменил приговор нижестоящей инстанции, оправдав господина Эйвазова в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

23 июня 2017 года, через четыре месяца после возбуждения уголовного дела, вышел приказ руководства СЗИУ РАНХиГС об отчислении господина Эйвазова «в связи с прекращением образовательных отношений вследствие бездействия обучающегося». По словам истца, об этом решении он узнал только в августе, а оно само было принято с нарушениями. В его исковом заявлении указано, что институт так и не смог выдать ему диплом об окончании бакалавриата, даже после исполнения им всех необходимых требований. Уже в этом году в институте господину Эйвазову пообещали выдать справку об обучении в СЗИУ РАНХиГС, два рекомендательных письма и объяснение о неоказании поддержки со стороны учебного заведения «во время незаконного уголовного преследования». По словам истца, институт ни разу не выступил с поручительством за студента и не предоставил положительных характеристик в суде. Отметим, в 2016 году Александра Эйвазова признали лучшим студентом юридического факультета, а его портрет два года висел на доске почета института. Бакалавриат по направлению «Юриспруденция» он окончил с отличием: диплом ему вручали Сергей Нарышкин, бывший тогда председателем Госдумы, и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В пресс-службе СЗИУ РАНХиГС “Ъ” заявили, что Александра Эйвазова в июне 2017 года отчислили из учебного заведения «в связи с тем, что после окончания академического отпуска он в установленную дату не приступил к учебным занятиям»: «Институтом ему были направлены уведомления о возможном отчислении. Несмотря на это, он на связь не выходил и в соответствии с действующим законодательством был отчислен». Там уточнили, что Александр Эйвазов «имел и имеет возможность восстановиться для продолжения обучения, но до сих пор этим правом не воспользовался». Кроме того, в институте заметили, что господин Эйвазов «подал заявление, прошел вступительные испытания и наравне с остальными абитуриентами участвует в конкурсе на обучение в магистратуре СЗИУ РАНХиГС по направлению "Юриспруденция"». Сам Александр Эйвазов рассказал “Ъ”, что продолжать обучение он намерен в другом учебном заведении.

Марина Царева, Санкт-Петербург