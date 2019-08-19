Суд не поверил Ахмеду Сутулому Вора в законе арестовали третий раз за два с половиной года

Тверской суд Москвы арестовал на днях вора в законе Дулата Йоуло, более известного под своим прежним именем — Ахмед Евлоев (Ахмед Сутулый). Уже осужденному за наркотики «законнику» на этот раз инкриминируют недавно введенную в УК РФ ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Сам Дулат Йоуло обвинение отвергает, заявляя, что новое дело в отношении него было возбуждено за отказ сотрудничества с правоохранителями.

Нынешний арест стал уже третьим для Дулата Йоуло за последние два с половиной года. Первый раз полицейские задержали его 18 января 2017 года в московском ресторане «Аль-халяль», расположенном на улице Кравченко. При себе у «законника» обнаружили пакетик со спайсом, после чего его сопроводили в ИВС. Гагаринский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о заключении вора в законе под стражу. Вину Дулат Йоуло не признал, утверждая, что спайс ему подбросили оперативники. Как рассказал его адвокат Роман Майданчук, «на пакетике не были выявлены отпечатки пальцев клиента, да и в протоколе было указано, что пакетик изъят из малого бокового кармана на брюках, которого у Дулата Йоуло точно не было». Не исключено, что именно из-за этих несостыковок следствие по делу затянулось, и по истечении предельного срока содержания под арестом Дулата Йоуло отпустили под подписку о невыезде. Оказавшись на свободе, «законник» дал интервью одному из центральных телеканалов, в котором изложил свою версию о подбросе ему наркотика.

Следующее задержание последовало через несколько месяцев: в августе 2018 года сотрудники ГУ МВД по Московской области изъяли из кармана брюк у «законника» пакетик с героином. И вновь Ахмед Сутулый не признал его своим и заявил, что стал жертвой новой провокации. По данным его защиты, смывы с рук задержанного не подтверждали версию следствия о причастности вора в законе к хранению наркотика.

Тем временем в ноябре 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил Дулата Йоуло по первому делу о хранении «спайса» к трем годам колонии. Адвокаты оспорили это судебное решение, однако рассмотрение их апелляционных жалоб затянулось.

Между тем в начале августа 2019 года истек предельный срок ареста «законника» уже по второму делу — о хранении дозы героина. Именно поэтому, предполагает защита, правоохранительные органы предъявили вору в законе еще одно обвинение, на этот раз по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии).

По словам адвоката Романа Майданчука, новые действия следствия стали для адвокатов неожиданностью. «К тому, что моему клиенту подбрасывали наркотики, мы уже привыкли,— отметил защитник.— А вот обвинение в причастности к высшей преступной иерархии следствию еще надо доказать».

В рамках третьего уголовного дела «законника» из СИЗО Сергиева Посада, где он находился до сих пор, доставили в Тверской суд Москвы, где было рассмотрено ходатайство следствия о его аресте. Мотивируя свое требование, следователь отметил, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться, уничтожить доказательства по делу либо оказать давление на свидетелей. Чтобы подтвердить причастность Ахмеда Сутулого к высшей преступной иерархии, следователь представил суду оперативные материалы, а также распечатки статей из интернета и показания некоего свидетеля.

В свою очередь, адвокаты заявили, что скрыться их клиент не может, поскольку уже находится в заключении. А когда он находился на свободе под подпиской о невыезде, то регулярно являлся на заседания в Гагаринский суд Москвы на процесс по своему первому делу, пока его не арестовали по обвинению в хранении героина. Находясь под арестом, отметили адвокаты, обвиняемый вряд ли может уничтожить доказательства в кабинете следователя, да и на свидетелей ему из СИЗО оказывать давление сложно.

В результате судья удовлетворила ходатайство следователей о заключении Дулата Йоуло под стражу до 9 октября. Его адвокаты уже заявили, что обжалуют и это судебное решение.

Алексей Соковнин