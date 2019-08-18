Микрокредиты закладывают в терминалы

В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга появились новые устройства — кредитоматы. Внешне они похожи на обычные терминалы для оплаты. Но функции у устройства другие: они выдают микрокредиты до 10 тыс. руб. под 1% в сутки. Деньги человеку отдает машина, она же проверяет документы. Чтобы оформить заем, нужно отсканировать паспорт в специальном окошке и снять отпечаток большого пальца. Далее видеокамера сверяет сходство заявителя с фотографией на документах. Если они совпадают, пользователь получает СМС о том, что с ним заключается договор. По такому же принципу сейчас оформляются все удаленные займы.

Чтобы вернуть кредит, придется снова приехать в банкомат и внести купюры. Пока кредитоматов несколько десятков в Москве и Санкт-Петербурге. Новый сервис не будет востребован после громких случаев мошенничества с персональными данными, считает директор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «Думаю, что, скорее всего, некий пилотный проект, который мы хотим попробовать. Честно говоря, не уверен, что это будет пользоваться распространением просто потому, что достаточно широко представлено на рынке микрофинансовое кредитование. Те, кто уже привык, этим пользуются. Те, кто не смог нормально выплачивать, теперь понимают, что это дорого и проблематично. К тому же, если говорить об электронных кредитах, оформленных через интернет, знаю неоднократные случаи мошенничества, когда по поддельным документам оформлялись кредиты на других людей. Это тоже может в какой-то степени людей останавливать».

Кредитоматы в Москве и Санкт-Петербуге работают по технологии, которую ранее опробовали в Казахстане. Сейчас в Алма-Ате несколько десятков таких устройств. Но там терминалы не предоставляют займы. Фактически они выполняют функцию посредника между физлицом и кредитором, который затем и принимает решение об одобрении заявки или отказе. Новые кредитные устройства в мегаполисах будут пользоваться спросом в сегменте спонтанных покупок, а не займов до зарплаты, уверен председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза: «На самом деле, это стандартная кредитная операция МФО. Я к этому отношусь как к некоей автоматизации деятельности этих организаций. Ничего нового нет. Это сделано для таких кредитов — маленьких, коротких, именно для решения возникшего вопроса. Пришел в торговый центр, увидел кроссовки, о которых мечтал всю жизнь, а денег в кармане нет. Подошел к банкомату, нажал кнопку, получил — купил кроссовки.

Такая операция абсолютно точно будет востребована: не надо заморачиваться, заполнять бланки, сидеть ждать.

Совершенно очевидно, что ряд заемщиков, скорее всего, попадет в разряд неплательщиков, как и при выдаче вручную. Но МФО считают свои риски и закладывают их в стоимость кредитования».

По данным ЦБ на конец марта, за год рынок микрофинансирования физлиц в России вырос на 51%. Годом ранее он оценивался примерно в 95 млрд руб., а в этом году достиг 143 млрд.

Юлия Жданова