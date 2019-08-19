«Ахмат» привез в Петербург плохое судейство

«Зенит» впервые потерял очки в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), сыграв вничью с «Ахматом» на «Газпром Арене» 0:0. Матч ознаменовался судейским скандалом. Арбитры не засчитали два гола «Зенита», не назначили пенальти в ворота команды из Грозного. Впрочем, в том, что сине-бело-голубые не сумели победить соперника, игравшего вдесятером, они виноваты не меньше.

«Ахмат» — неудобная для «Зенита» команда. Можно вспомнить, как, проиграв ей весной 2017-го на том же стадионе, петербуржцы «расчистили» дорогу к золоту московскому «Спартаку». Притом, что сам «Ахмат» (бывший «Терек»), как правило, никаких задач в чемпионате Росси не решает. Его удел — занимать место в середине таблице, не «высовываться» слишком высоко, не падать слишком низко. Главное — не претендовать на еврокубки, а то УЕФА без особого энтузиазма смотрит на то, чтобы проводить международные матчи в Грозном. Там и российским командам играть непросто, не говоря уже о судьях. Когда арбитр, по мнению руководителей «Ахмата», судит плохо, его оскорбляют прямо во время матча по громкой связи. Стоит это удовольствие всего 150 тыс. рублей — именно такой штраф заплатит «Ахмат» по итогам матча со «Спартаком» за то, что судью Алексея Сухого оскорбили в микрофон на весь стадион. Со своей задачей в РПЛ «Ахмат» прекрасно справляется, демонстрируя исключительную стабильность (по итогам каждого чемпионата — место в середине таблицы).

Матч «Зенита» с грозненцами начался со сложного момента, когда выходивший один на один с вратарем гостей Александр Ерохин упал у штрафной. Даже повторы не давали убедительного ответа, задел полузащитника «Зенита» защитник «Ахмата» Ризван Уциев или нет. Тем более трудно было принять решение судьям. VAR на матче не было. Вот, кстати, еще одна странность нашего чемпионата: в одних матчах видеоповторы есть, в других — нет. Но и без этих новшеств техники судьи работают отвратительно. Практически в каждом матче — ошибки в простейших ситуациях. На этот раз судья Алексей Матюнин (знаменит тем, что якобы сказал бразильцу Халку, игравшему за «Зенит», что не любит черных) зачем-то отменил гол Сердара Азмуна, который подхватил мяч после падения Ерохина и отправил его в сетку. Эпизод следовало доиграть. Может, Уциев не заслуживал красной карточки, но гол Азмуна нужно было засчитывать.

Во втором тайме арбитры допустили еще две грубейшие ошибки. Сначала не засчитали гол зенитовца Эмилиано Ригони, посчитав, что тот был во «вне игры». Хотя офсайда не было. Также можно было назначать пенальти за игру рукой игрока «Терека» в штрафной. Но этого судьи не заметили. Или посчитали, что принимать еще одно спорное решение не в пользу «Ахмата» чревато. Все-таки эта команда под неусыпным контролем руководителей Чеченской Республики. Те были бы огорчены.

После игры обсуждали в основном судейство. Артем Дзюба говорил, что футболисты в РПЛ играют хорошо, а рефери судят плохо, и им надо «прибавлять». Судейство матча «Зенит» — «Ахмат» форвард назвал позором. Денис Глушаков, бывший спартаковец, играющий теперь за «Ахмат», дал понять, что позором было бы удалить еще пару игроков «Ахмата». Сергей Семак, главный тренер «Зенита», недоумевал по поводу того, что не засчитали два гола в ворота соперника. Впрочем, анализом судейства матча займутся компетентные органы, тут Семак прав, а тренеру «Зенита» надо немного встряхнуть команду. В последних играх в действиях игроков проскальзывает безалаберность. Это было заметно еще в предыдущей игре, с «Динамо», которая только по счастливой для «Зенита» случайности завершилась победой петербуржцев 2:0. В игре с «Ахматом» зенитовцы тоже транжирили моменты, словно это у них вошло в привычку.

К тому же не смогли принять участие в матче Себастьян Дриусси и Малком — индивидуально сильные футболисты. Таких как раз не хватало в игре с «Ахматом». Оба травмированы и вряд ли примут участие в игре со «Спартаком», которая состоится 1 сентября в Москве. До этого еще «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой» 24 августа. В этих играх будет недостаточно «грузить» мячи с флангов в штрафную, как делали сине-бело-голубые в игре с «Ахматом». Нужно искать новые ходы для проникновения в чужую штрафную. И улучшать реализацию. Судейство в ближайшее время изменить к лучшему не получится.

Юрий Балетов