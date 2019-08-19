Красносельский район вышел в лидеры

Второй месяц подряд Красносельский район становится лидером по вводу жилья в Петербурге. По итогам июля здесь было сдано шесть домов площадью более 90 тыс. кв. м. Также в тройку вошли Приморский и Невский районы. По мнению экспертов, высокие показатели ввода жилья в Красносельском районе обусловлены наличием значительного числа мест под застройку, а также низкой ценой земельных участков вследствие его территориальной удаленности.

Согласно данным комитета по строительству Петербурга, по итогам июля текущего года Красносельский район стал лидером по вводу жилья: в нем было сдано шесть домов на 2598 квартир общей площадью 90,2 тыс. кв. м. Второе место занял Приморский район с тремя домами на 1166 квартир общей площадью 42,9 тыс. кв. м. Замыкает тройку Невский район, здесь за второй месяц лета было введено в эксплуатацию три дома на 884 квартиры, общая площадь которых — 38,6 тыс. кв. м. По информации консалтинговой компании Colliers International, в июле в эксплуатацию были сданы дома в трех крупных жилых комплексах: ЖК «Солнечный город» застройщика Setl Group в Красносельском районе города, ЖК «Морская звезда» — ГК «Эталон» в Приморском районе и ЖК «Живи в Рыбацком» компании «СПб Реновация» в Невском районе соответственно.

Всего с начала года в Петербурге было сдано 1270 домов на 15 713 квартир общей площадью более 815 тыс. кв. м, из них в июле было введено в эксплуатацию более 220 тыс. кв. м жилья — 60 домов на 5407 квартир, включая индивидуальное строительство. Показатели июля почти вдвое превышают результаты первого летнего месяца, когда в эксплуатацию было введено чуть более 107 тыс. кв. м жилья.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия в Петербурге введено в эксплуатацию 595 тыс. кв. м жилья, что ниже показателей первого полугодия прошлого года на 38%. Директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей считает, что драйвером для ввода в эксплуатацию столь значительного количества площадей в Красносельском районе является земельный банк, который был сформирован девелоперами в предыдущие годы, а также развитость инфраструктуры района. По ее мнению, несмотря на то, что Приморский район во многом превосходит Красносельский и располагает к строительству жилья более высокого класса, в нем недостаточно земельных пятен под застройку.

С ней солидарен Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg, по мнению которого, исторически с конца 1990-х годов именно Приморский район очень долгое время держал лидерство по сдаче жилья в городе, потому что еще с советских времен в нем оставался задел по инфраструктуре и подготовленным участкам. «Потом первые позиции мигрировали, какое-то время выбивались в лидеры Фрунзенский, Невский районы. Сейчас лидерство зависит от того, где физически есть место для строительства. Поскольку Красносельский район довольно большой, там много свободных полей под застройку — понятно, что он вышел в лидеры. Плюс в силу достаточной территориальной удаленности он раньше был одним из самых дешевых среди городских районов, соответственно и цена на землю под застройку там была ниже»,— говорит эксперт. По его словам, в Красносельском районе строится жилье преимущественно массового спроса, в Приморском районе застраиваются в основном участки, которые идут в сторону КАД,— бывшие совхозные земли, которые потихоньку распродают.

Впрочем, Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена», полагает, что Приморский район все равно будет находиться в числе лидеров по востребованности жилья. По его мнению, это связано с тем, что там хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура.

Что касается невысоких показателей ввода жилья в городе по сравнению с прошлым годом, то эксперты полагают, что пока делать выводы преждевременно. «Низкий ввод связан с инвестиционным циклом. Скорее всего, как это традиционно бывает, основная часть домов будет сдана в декабре»,— говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор Docklands Development.

Мария Кузнецова