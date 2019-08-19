Вагоны разгрузили на споте

На спотовом рынке предоставления грузовых вагонов наблюдается резкое падение цен. По данным электронной торговой площадки ОАО РЖД, с января по июль ставки на полувагоны снизились на 16%. Операторы подтверждают тренд, уточняя, что ставки предоставления вагонов по долгосрочным контрактам, основному сегменту бизнеса, меняются медленнее, чем на споте.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП, в управлении у ООО «Цифровая логистика», подконтрольного ОАО РЖД и частному ООО «Интэллекс») 16 августа объявила, что величина средней ставки предложения на ЭТП ГП на основной род грузового подвижного состава — полувагоны — с января по июль снизилась на 16%.

Крупнейшие операторы также отмечают снижение стоимости предоставления вагонов. В Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД) тенденцию подтвердили, уточнив, что она наблюдается не только в рамках ЭТП ГП. «Так, в среднем снижение стоимости услуг предоставления полувагона ФГК в июле—августе 2019 года к первому полугодию 2019 года составило около 11%,— сообщают в компании.— При этом стоит отметить, что в сегменте строительных грузов снижение составило от 10% до 25% в зависимости от региона погрузки». Что касается работы по долгосрочным контрактам, то ставка зависит от записанных условий, добавляют в ФГК.

В Первой грузовой компании (ПГК, входит в UCL Holding Владимира Лисина) “Ъ” также сообщили, что ставки аренды полувагонов снижаются прежде всего на спотовом рынке. «Этому способствуют падение стоимости угля, сокращение объемов грузовой базы, рост профицита парка на сети,— поясняют в ПГК.— В рамках же долгосрочных контрактов ставки меняются медленнее из-за фиксированных условий. Но это нормальная тенденция. При обратной ситуации, когда растет рынок и, соответственно, ставки оперирования, спотовый сегмент тоже реагирует первым».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что, учитывая сравнительно низкую долю ЭТП и их вынужденную ориентированность на спотовые перевозки и парк, не задействованный в работе по долгосрочным контрактам, динамика и уровень арендных ставок, как правило, отличаются от среднерыночных, причем точки начала или завершения тренда не всегда совпадают. Так, поясняет эксперт, на крупнейшей из работающих в России площадке RailCommerce индекс суточной ставки предоставления с апреля по июль находился на уровне декабря 2018 года в диапазоне 2052–2065 руб. без НДС в сутки и только в августе показал снижение на 3,8%, до 1975 руб., хотя снижение арендных ставок началось уже в июне, а во втором—третьем кварталах появились предложения полувагонов на технический рейс по ставке 1,4–1,5 тыс. руб. в сутки.

По данным мониторинга «Infoline-Аналитики», ставки предложения на рынке аренды полувагонов снизились с 2,1–2,2 тыс. руб. в первом квартале до 1,75–1,8 тыс. руб. в июне и 1,6–1,7 тыс. руб. в июле и августе, а ставки спроса — с 1,9–2 тыс. руб. до 1,6 тыс. и 1,5 тыс. руб. соответственно.

Ставки по долгосрочным контрактам, добавляет господин Бурмистров, также скорректировались: по сравнению с 2 тыс. руб. в начале года к июлю они составили 1,7–1,8 тыс. руб. и продолжают снижаться, несмотря на восстановление погрузки в июле—августе.

В сентябре, ожидает эксперт, снижение арендных ставок на полувагоны замедлится в связи с сохранением проблем со скоростью оборота вагона из-за нехватки локомотивов и локомотивных бригад, роста количества «брошенных» поездов, в которых аккумулируется в том числе профицитный парк, и конвенций в начале августа из-за последствий наводнения в Иркутской области, а также высоких расходов на содержание парка из-за дефицита колес и сохранения высоких цен на литье и колеса.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что с начала года по март—апрель спотовые ставки росли, после чего началось крутое падение и с учетом этого пика спад составил более 16%. По его мнению, ставки продолжат падение: 2019 год, отмечает он, станет пиковым по объему поступления новых вагонов на сеть (свыше 72 тыс. вагонов, см. “Ъ” от 14 августа), и это будет давить на ставку вниз.

Наталья Скорлыгина