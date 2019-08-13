Порожняку ищут инновационное решение

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предлагает финансировать идею ОАО РЖД о снижении ставок порожнего пробега полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км за счет отмены скидки на такой пробег для инновационных вагонов. В результате под ударом окажутся угольщики, которые в основном используют инновационные вагоны. По данным “Ъ”, вопрос будет обсуждаться на совещании в Минтрансе 15 августа.

Как стало известно “Ъ”, СОЖТ вновь предложил отменить скидку на порожний пробег для инновационных вагонов (с повышенной нагрузкой на ось). Соответствующие предложения были направлены премьеру Дмитрию Медведеву, а затем по поручению вице-премьера Максима Акимова от 2 августа переданы в Минтранс, Минэкономики и ФАС для проработки вместе с ОАО РЖД.

Это письмо СОЖТ является ответом на инициативу ОАО РЖД. Монополия в июне предложила на 12% снизить тариф на порожний пробег полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км, одновременно повысив его на 15% на более дальних перевозках, а также предоставить скидку в размере 5% на порожний пробег для участников электронной торговой площадки ОАО РЖД (см. подробнее “Ъ” от 11 июня). СОЖТ уже критиковал эту идею, считая, что она приведет к росту стоимости перевозок.

Теперь СОЖТ предлагает финансировать снижение тарифа для расстояний до 2,4 тыс. км за счет отмены льгот по порожнему пробегу для инновационных вагонов. В организации считают, что это повысит эффективность использования подвижного состава «за счет вовлечения инновационных полувагонов в общую логистику, в том числе под грузы для нацпроектов». Помимо этого, СОЖТ предлагает сократить оборот вагонов за счет увеличения маршрутизации перевозок, включить стоимость работ по текущему отцепочному ремонту в тариф, упразднить плату за переадресовку вагонов, совершенствовать информационную систему учета и т. д.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что предложения СОЖТ поступили и находятся на рассмотрении. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что 15 августа тема должна обсуждаться на совещании в Минтрансе. В Минэкономики на запрос не ответили. В ФАС сообщили, что служба поддерживает любые предложения, направленные на ускорение оборачиваемости и увеличения объемов перевозки грузов, если те не приведут к росту тарифов выше инфляции. В ОАО РЖД “Ъ” отметили, что решение о скидке на порожний пробег для инновационных вагонов принималось регулятором и «остается его прерогативой». Там также подчеркнули, что ежегодно повышают долю маршрутных отправок, и по итогам первого полугодия она выросла на 3,6 процентного пункта, до 51,5% от общего объема погрузки.

В основном инновационные вагоны используются для перевозки угля, и именно угольные компании могут в наибольшей степени пострадать в случае отмены скидки на порожний пробег. При этом обычные полувагоны такой скидки не имеют. Один из источников “Ъ” на рынке отмечает, что изначально скидка на порожний пробег инновационных полувагонов вводилась для поддержки вагоностроителей и по итогам прошлого года доля инновационных вагонов на сети достигла 20%. Сейчас эти вагоны фактически выполняют роль углевозов со стопроцентным порожним пробегом, не беря попутную загрузку, добавляет он. ОАО РЖД из-за наличия скидок на инновационные полувагоны ежемесячно недополучает более 520 млн руб., заключает собеседник “Ъ”. Другой участник рынка подчеркивает, что отмена скидки создаст дополнительное тарифное давление на угольщиков, что в условиях падения цен на уголь приведет к снижению добычи и перевозок, в результате ОАО РЖД может даже понести потери.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предлагаемый отказ от скидок на порожний пробег инновационных вагонов выглядит крайне спорно, в моменте это может увеличить доходы ОАО РЖД более чем на 12 млрд руб. в год с 2020 года, но приведет к комплексным негативным последствиям для угольной отрасли, вагоностроения и экономики в целом в размере более 50 млрд руб. в год. Глава экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, напротив, считает, что производство вагонов опережает потребность, но за счет избыточного стимулирования приобретения инновационных вагонов рынку грозит их профицит, а базовым вагонам — дефицит. Для стимулирования попутной загрузки порожних вагонов сегодня необходимы не тарифные решения, которых предостаточно, а повышение технологичности перевозок грузов, заключает он.

Анастасия Веденеева