Вагоны обгоняют груз

По оценкам экспертов, в этом году производство грузовых вагонов может побить исторический рекорд, составив 72–73 тыс. штук. При этом эксперты не исключают, что из-за дефицита колес выпуск окажется на 1,5–2 тыс. вагонов ниже. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечает, что при этом доля трех крупнейших производителей в общем объеме производства сокращается. Однако участники рынка ожидают скорого спада выпуска вагонов из-за нехватки грузовой базы.

ИПЕМ не исключает, что 2019 год может стать рекордным по объему выпуска грузовых вагонов: по оценкам института, по итогам года производство вагонов может превысить 72 тыс. единиц, что на 4,5% больше, чем в 2018 году, и выше исторического максимума 2012 года (71,2 тыс. штук). По оценкам «Infoline-Аналитики», в физическом выражении рост производства составит 6% (почти до 73 тыс. вагонов), а в денежном — почти 30%, до 370 млрд руб. с учетом НДС. При этом, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, ключевой проблемой для вагоностроителей остается дефицит колес, из-за чего выпуск может оказаться на 1,5–2 тыс. единиц ниже доступного максимума.

По данным ИПЕМ, за первое полугодие было выпущено почти 38 тыс. вагонов, из которых более 24 тыс. штук пришлось на трех крупнейших производителей — Объединенную вагонную компанию (ОВК), Уралвагонзавод (УВЗ) и «Алтайвагон». Выпуск ОВК вырос на 11%, почти до 10 тыс. вагонов, УВЗ увеличил выпуск на 16,1%, до 9,4 тыс. штук, а «Алтайвагон» — на 6,8%, до 5 тыс. вагонов. При этом ИПЕМ констатирует снижение доли трех крупнейших предприятий в общей структуре производства до 64%. В то же время в первом полугодии заметно выросла доля «РМ Рейл» — на 2,4 процентного пункта, почти до 13% (компания произвела почти 5 тыс. вагонов, прирост 38%) и на 3 процентных пункта, до 4,6% у «Промтрактор-Вагона». Доля топ-3 российских производителей в структуре выпуска, говорит собеседник “Ъ” в отрасли, сократилась не в последнюю очередь вследствие переключения рыночного спроса от полувагонов в пользу специализированного подвижного состава. Так, в первом полугодии у ОВК доля полувагонов сократилась на 10%, у УВЗ — на 1,3%, у «Алтайвагона» — на 4,2% в общем выпуске.

В 2018 году в РФ было произведено, по разным оценкам, 67–69 тыс. вагонов. Основной вклад в производство внесли ОВК и УВЗ. В ОВК “Ъ” сообщили, что в 2019 году компания по-прежнему планирует сохранить объемы производства на уровне 19–20 тыс. вагонов, в УВЗ на запрос “Ъ” не ответили. Ранее в компании заявляли, что ограничатся выпуском 18 тыс. единиц. Маркетолог «Алтайвагона» Станислав Золотарев говорит, что доля предприятия на рынке будет сокращаться, так как объем производства остается на стабильном уровне — 820–850 вагонов в месяц. По итогам года «Алтайвагон» займет свое традиционное третье место, добавляет он. «Мы не разгоняем рынок в отличие от других, производство которых растет из месяца в месяц очень динамично»,— отмечает господин Золотарев, говоря, что сейчас компания инвестирует в повышение качества выпускаемой продукции и разработку новых конкурентных моделей вагонов. В «РМ Рейл» отказались от комментариев.

Рост производства вагонов может осложнить ситуацию на сети ОАО РЖД. В конце июля замгендиректора монополии Павел Иванов отмечал, что парк вагонов растет вопреки снижению динамики погрузки. Не весь подвижной состав задействован в перевозочном процессе, что напрямую влияет на эффективность использования погрузочного ресурса, ведет к увеличению оборота вагона, говорил господин Иванов.

Спад погрузки и снижение спроса на грузовые вагоны остудят пыл вагоностроителей к концу второго полугодия, отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Институт и ранее указывал на тренд по исчерпанию потенциала роста вагоностроения, не исключая, что через два-три года отрасль может столкнуться с нехваткой заказов и профицитом мощностей, напоминает он. С ним согласен и Михаил Бурмистров: в 2020 году спрос значительно снизится, выпуск может упасть более чем на 25%, ниже 55 тыс. вагонов. Кроме того, не исключена остановка Новозыбковского и Армавирского заводов, добавляет эксперт. Крупнейшими покупателями в 2019 году, говорит эксперт, станут «Модум-Транс», который в первом полугодии приобрел более 7 тыс. полувагонов, а также Федеральная грузовая компания и «Трансконтейнер», заключившие крупные контракты с УВЗ, «Алтайвагоном» и «РМ Рейл».

При сохранении тренда можно ожидать, что за год заводами будет реализовано около 70–75 тыс. единиц подвижного состава, в то время как в рекордном 2012 году было произведено 70,5 тыс. единиц, говорит собеседник “Ъ” на рынке. При этом списание вагонов в 2019 году ожидается на уровне 23–25 тыс. Таким образом, отмечает он, уже сейчас выпуск превышает прогнозируемое выбытие парка почти в 1,5 раза, а рост грузовой базы даже по оценкам ОАО РЖД не превысит в 2019 году 1,5%. Это создает условия для роста профицита парка во всех сегментах. Ожидается, что во втором полугодии объемы выпуска вагонов в РФ сократятся, отмечает он.

Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина