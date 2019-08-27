«Отличие — в подходе к преподаванию»

Это здание — здание школы в московском районе Лефортово — было построено в начале 1930-х годов. Школа проработала вплоть до 2012 года, а потом простояла заброшенной несколько лет и пережила четыре пожара, пока наконец здание не перешло к Английской школе естественных наук и информационных технологий (English School of Sciences, ESS) на правах долгосрочной аренды. ESS приняла первых учеников в 2017 году. Отремонтированная и отреставрированная, эта английская школа помимо широких коридоров, высоких потолков и огромных стометровых классных комнат сохранила главное — дух старой московской школы, сравнимый, как говорит административный директор ESS Виктория Прозирай, со старинной, намоленной церковью. О том, чем английская система образования отличается от российской, Виктория Прозирай рассказала «Коммерсантъ Kids».

Система

Ученики во время занятий в Английской школе естественных наук и информационных технологий (English School of Sciences, ESS) Фото: Предоставлено The English School of Science and IT

Наша школа — единственная в России английская школа с углубленным изучением естественных наук, математики и информатики. Она английская в прямом смысле слова, поскольку следует государственной английской образовательной программе и признается в России, так как между нашими странами есть договор о признании школьного образования. Это означает, что ребенок, который оканчивает нашу школу, может выбрать как британский или любой мировой, так и российский университет: здесь его результаты A-level будут засчитаны как ЕГЭ. С международными программами могут быть сложности — они признаются не во всех странах и не всеми университетами, с английской школьной программой таких проблем нет: она имеет вековые традиции, и ее академическая репутация не вызывает сомнений, именно поэтому выпускники Английской школы востребованы всеми мировыми университетами. Ведущие университеты, которые специализируются, например, на информационных технологиях, естественных науках, медицине, математике, предпочитают, чтобы абитуриенты имели классическое британское образование.

Преподавание

Ученики во время занятий в Английской школе естественных наук и информационных технологий (English School of Sciences, ESS) Фото: Предоставлено The English School of Science and IT

Если брать содержание российской и английской образовательных программ, я бы сказала, что они во многом похожи. Основное отличие заключается в подходе к преподаванию. В российской программе все еще очень сильна система фронтальной работы с классом: учитель вещает, ученики сидят стройными рядами, кто-то слушает, а кто-то отвлекся и думает о своем. Мировая методология уже давно от этого отошла, современные технологии преподавания, особенно для начальной школы, принципиально иные. Сегодня считается, что дети лучше всего усваивают информацию, когда они что-то делают и находятся во взаимодействии с учителем или друг с другом. Дети подвижны, им сложно концентрироваться на отвлеченных предметах, очень многим хочется высказать свое мнение вслух, когда они что-то изучают, обменяться идеями. Поэтому в английской начальной школе более свободная обстановка, столы не похожи на парты, они не расставлены рядами, а сгруппированы согласно методике преподавания: для работы в большой группе, для занятий мини-группами, для индивидуального общения с учителем (в течение дня каждый ребенок должен провести с ним хотя бы 10–15 минут один на один). Английский подход к преподаванию в начальной школе у нас называется межпредметным или междисциплинарным. Например, изучая окружающий мир, дети решают математические задачи, делают какие-то измерения, готовят проекты. Много внимания уделяется тому, чтобы дети научились правильно разговаривать, в средней и старшей школе в дисциплине «английский язык» есть направление «ораторское искусство». Классные комнаты организуют таким образом, чтобы было место для «дебатов» — там, где дискутируют и обсуждают то, что изучили. Особый упор делается на развитие коммуникативных и общекультурных навыков: дети должны уметь делать презентации, работать в группе, попробовать себя в той или иной области организации жизни школы.

Ученики во время занятий в Английской школе естественных наук и информационных технологий (English School of Sciences, ESS) Фото: Предоставлено The English School of Science and IT

Английская дисциплина заключается в том, что у учеников не остается времени на баловство. Они все время заняты, с восьми утра до трех часов дня. Кроме того, учителя постоянно находятся вместе с детьми, даже во время больших перерывов. Учителя никогда не кричат, разговаривают с детьми очень уважительно и позволяют им иметь собственное мнение, однако школьная дисциплина такова, что ученики быстро понимают, что и они должны с уважением относиться к школьным правилам. Когда правила справедливые и единые для всех, дети с удовольствием им подчиняются и сами следят за их соблюдением всеми членами школьного сообщества.

Ученики

Ученики во время занятий в Английской школе естественных наук и информационных технологий (English School of Sciences, ESS) Фото: Предоставлено The English School of Science and IT

В нашей школе новые ученики могут поступить как в младшие, так и в старшие классы. Основное требование — чтобы ребенок вписался в программу, был мотивированным и знал язык. Преподавание ведется на английском, учителя — англичане, общение в течение дня также ведется только на английском. Конечно, основная часть наших учеников — это дети иностранцев, работающих в Москве в крупных международных компаниях и посольствах. Российские дети тоже есть, при поступлении они должны уже хорошо говорить по-английски, за исключением дошкольного отделения, где знание языка не требуется. Если к нам приходит ребенок 3–4 лет, к концу года он будет свободно говорить по-английски, так как освоение иностранного языка происходит по принципу языка родного, через общение. В такой обстановке, как у нас, через год по-английски заговорит и любой взрослый — правда, от акцента ему избавиться будет сложно. В отличие от маленьких детей.

Записала Любовь Неверовская