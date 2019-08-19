Передача Связь-банка подорожала

Схема передачи Связь-банка Промсвязьбанку потребовала от текущего владельца этой кредитной организации — Внешэкономбанка (ВЭБ) — дополнительных денежных вливаний почти на 13 млрд руб. Эксперты считают, что необходимость докапитализации Связь-банка обусловлена как его финансовым состоянием, так и самой схемой передачи, подразумевающей поддержку Промсвязьбанку.

Совет директоров Связь-банка одобрил заключение договора о безвозмездном привлечении денежных средств от ВЭБа в размере 12,82 млрд руб., сообщил банк 16 августа. Других подробностей ни банк, ни госкорпорация не приводят. В пресс-службе Связь-банка не ответили на вопросы “Ъ”, в ВЭБе отказались пояснить, почему потребовалась докапитализация.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, 10 июля Присоединение хорошо капитализированного банка с хорошими активами, которым Связь-банк станет после выкупа всех плохих активов за кэш ВЭБом, оно естественно (по нормативам.— “Ъ”) сильно помогает

Судя по отчетности Связь-банка за июнь, несмотря на понесенные банком убытки за первое полугодие 2019 года в размере 7,35 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 июля), проблем с капиталом у него не наблюдается. Так, норматив достаточности капитала банка Н1.0 составлял 15,1%, что почти вдвое больше минимально допустимого значения (8%). Также и норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составлял 9,5% при минимуме 4,5%. Впрочем, эксперты все равно отмечают плохие показатели банка. Так, по словам старшего менеджера департамента управления рисками Deloitte Сергея Гришунина, это в основном связано с «очень низким качеством активов». Например, доля просроченной задолженности в первом полугодии достигла 34%.

В то же время необходимость докапитализации Связь-банка может быть скорее обусловлена процессами, связанными с передачей этого банка от ВЭБа Промсвязьбанку.

Госкорпорация, уже не первый год пытающаяся избавиться от банка, в конце 2018 года добилась реализации плана по его отчуждению в казну с одновременным урегулированием долга ВЭБа в размере 212,6 млрд руб. (эти средства он получил на санацию Связь-банка и присоединенного к нему банка «Глобэкс»). Схема передачи предполагает, что находящийся в собственности государства Промсвязьбанк в результате присоединения Связь-банка улучшит свои нормативы достаточности капитала.

Сейчас в Связь-банке идет процесс передачи проблемных активов ВЭБу, а также доформирование резервов по остающейся на балансе части активов. По словам управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александра Сараева, только после завершения этого процесса можно будет говорить о размере буфера, который останется у банка над минимальными нормативами, а также о том, какой эффект Связь-банк будет оказывать на Промсвязьбанк.

«Вероятно, что объем докапитализации рассчитан именно исходя из требуемого уровня достаточности капитала с учетом доформирования резервов»,— добавляет господин Сараев. По его словам, чтобы не оказать отрицательного влияния на нормативы Промсвязьбанка, на момент объединения норматив достаточности капитала Связь-банка должен составлять по меньшей мере 8% плюс 3,5 процентного пункта (столько с 2020 года для системно значимых кредитных организаций, к которым относится Промсвязьбанк, составит совокупный размер надбавок к нормативам), то есть быть не ниже 11,5%.

Виталий Солдатских