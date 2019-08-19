Управляющие остаются в резервах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) скоро смогут получить возможность сами размещать пенсионные резервы. Это могло бы повысить доходность для клиентов НПФ, исключив взымаемые из инвестдохода граждан комиссии посредников в виде управляющих компаний (УК). Однако для НПФ с небольшим объемом пенсионных резервов невыгодно уходить от посредников, а у крупных есть кэптивные УК, и перевод инвестирования на фонды не выгоден бенефициарам таких групп.

На прошлой неделе состоялась встреча топ-менеджеров Банка России и представителей пенсионной индустрии — НПФ, УК, специализированных депозитариев (СД), рассказали ее участники. Со стороны регулятора присутствовали зампред ЦБ Владимир Чистюхин и директор департамента коллективных инвестиций Кирилл Пронин. На встрече обсуждался вопрос о предлагаемых ЦБ новых правилах инвестирования пенсионных резервов, сформированных в частных фондах в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

По данным ЦБ, на конец марта 2019 года в НПФ было сформировано 1,3 трлн руб. пенсионных резервов. Крупнейшими НПФ по этому показателю являются «Газфонд» (413,8 млрд руб.), «Благосостояние» (393,4 млрд руб.), НПФ «Транснефть» (91,3 млрд руб.), «Нефтегарант» (75,9 млрд руб.) и «Открытие» (65 млрд руб.). По прошлому году средневзвешенная чистая доходность от инвестирования резервов составила 4,1% при инфляции 4,3%, годом ранее — 4,5% (инфляция — 2,5%).

Согласно действующему сейчас регламенту, установленному постановлением правительства, пенсионные резервы размещают управляющие компании. НПФ могут сами размещать средства только на депозиты и вкладывая в недвижимость. Но фонды предпочитают размещать средства через УК. В этом году ЦБ опубликовал проект указания, которое должно начать действовать с четвертого квартала (см. “Ъ” от 29 апреля и 24 июля). Оно предполагает значительное расширение возможностей НПФ самостоятельно размещать резервы.

«Предусмотренная возможность самостоятельно размещать средства пенсионных резервов без привлечения УК потенциально позволит НПФ, которые обладают необходимыми компетенциями, снизить издержки и принести дополнительную доходность клиентам»,— заявили “Ъ” в ЦБ, уточнив, что право привлечения УК сохраняется. «Самостоятельное инвестирование в инструменты до погашения или в стратегические активы, не предполагающие совершения активных операций, снижает комиссионные расходы и дает возможность улучшить рентабельность, то есть надежность»,— полагает Андрей Журихин, директор департамента риск-менеджмента НПФ «Будущее» (в одну группу с фондом входит НПФ «Телеком-союз», у которого 21,2 млрд руб. резервов).

Впрочем, повысить свои доходы, инвестируя без УК, фондам будет сложно. Сейчас НПФ имеет право на 15% от полученного за год инвестдохода (success fee) после того, как свое вознаграждение выбрали УК и спецдепозитарий (законодательно не ограничены). Участников встречи с представителями ЦБ интересовало, смогут ли фонды при самостоятельном инвестировании сократить затраты на УК, перенеся расходы на инвестирование на вознаграждение НПФ. Однако они получили отрицательный ответ. «С принятием проекта указания система вознаграждений изменений не претерпит»,— подтвердил “Ъ” представитель ЦБ. В НПФ «Социум» (2 млрд руб. резервов) отмечают, что после вступления в силу проекта указания продолжат вкладывать через УК, указывая, что «с учетом сформированного объема средств покрытие расходов не будет обеспечено экономией от исключения вознаграждения доверительного управляющего». «Для качественного управления активами необходима дорогостоящая инфраструктура и квалифицированные управляющие»,— говорит глава инвестиционного департамента НПФ «Сафмар» (8,3 млрд руб. резервов) Андрей Есин.

По оценке одного из собеседников “Ъ”, самостоятельное инвестирование может быть интересно фондам с резервами свыше 20 млрд руб. Но крупнейшие по резервам фонды работают со связанными с ними УК и бенефициарам невыгодно менять структуру доходов, говорят двое собеседников “Ъ”. Крупнейшие НПФ не ответили на запрос “Ъ”. В «Будущем», «Сафмаре», «ВТБ Пенсионном фонде» (4,4 млрд руб.) заявили, что решение о самостоятельном инвестировании пенсионных резервов в широкий круг активов пока не принято.

Илья Усов