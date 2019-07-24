Риски разделили на доли

Регулятор собирается смягчить ограничения НПФ по инвестированию пенсионных резервов в рисковые активы. Фондам расширят возможности по вложению средств в акции, не входящие в индекс Московской биржи, уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т. п. Впрочем, эта норма частично будет компенсирована обязательным стресс-тестированием, которое предъявляет дополнительные требования к качеству портфеля.

ЦБ хочет либерализовать вложения пенсионных резервов НПФ в долевые инструменты, которыми фонды могут владеть через управляющие компании (УК), следует из новой редакции проекта указания, опубликованного во вторник. Предыдущую версию документа Банк России опубликовал в апреле (см. “Ъ” от 29 апреля), сейчас он был доработан «с учетом предложений участников финансового рынка, поступивших в ходе публичного обсуждения», говорится в пояснительной записке. Планируется, что указание начнет действовать с четвертого квартала этого года.

Опубликованный документ по большей части активов предполагает возможности самостоятельного инвестирования фондами пенсионных резервов. Однако для рискованных инструментов НПФ должен будет использовать управляющие компании. В частности, это касается владения паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для квалифицированных инвесторов, долей в уставном капитале ООО или в праве собственности на общее имущество товарищей по договору инвестиционного товарищества. Однако если в предыдущей редакции доля таких вложений ограничивалась 1% от аккумулированных НПФ пенсионных резервов на один ПИФ, ООО или одного инвестиционного товарищества, то в новой редакции он был повышен до 5%. Общая доля таких рисковых вложений по-прежнему ограничена 10% активов фонда.

Новая версия проекта указания ЦБ предполагает постепенное сокращение вложений через УК в акции одного эмитента. До середины 2020 года они будут ограничены 10% от пенсионных резервов, но каждые полгода лимит будет сокращаться и к середине 2022 года достигнет 5%. В прежней версии документа предполагалось постепенное сжатие лимита до 1%. Впрочем, в представленной редакции ограничивается возможность самостоятельного инвестирования НПФ — если ранее предполагалось, что фонды смогут размещать средства пенсионных резервов в акции, входящие в высший котировальный список, то теперь возможности самостоятельных вложений ограничены бумагами, входящими в индекс Московской биржи (сейчас в него входят лишь 40 эмитентов). Как и в предыдущей редакции, самостоятельное размещение в акции одного эмитента не должно превышать 10% от его капитализации и к 2022 году должно быть ограничено 5% от аккумулированных фондом пенсионных резервов.

Впрочем, по акциям, которые уже присутствуют в портфелях пенсионных резервов НПФ, установлен длительный переходный период. При условии, что акции обладают кредитным рейтингом не ниже уровня, установленного ЦБ, и они допущены к торгам на бирже, фонд сможет их держать до 2029 года. Однако даже такие бумаги не могут превышать 25% от объема пенсионных резервов НПФ. Эти бумаги в рамках установленного лимита на десять лет исключаются из 10% лимита, установленного для других высокорискованных инвестиций. По словам представителя ЦБ, на такие поблажки регулятор пошел «с учетом текущего состояния портфелей пенсионных резервов НПФ и во избежание резкой распродажи уже приобретенных активов со стороны НПФ».

В ЦБ утверждают, что расширение лимитов на долевые высокорискованные инструменты «позволит НПФ полноценно реализовывать инвестиционные проекты, имеющие характер прямых (венчурных) инвестиций в рамках общего 10% лимита». В НПФ и УК пока изучают документ ЦБ. «Поскольку, помимо ограничений по структуре и составу портфелей, с этого года через стресс-тестирование действует и ограничение по качеству портфелей, то фонды будут либо консервативны в высокорискованных вложениях, либо компенсировать их качеством основного портфеля или капиталом»,— полагает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Поэтому ограничения в рамках установленного лимита в 10% избыточны. «Если капитал позволяет, то фонд должен иметь возможность заполнить этот лимит тем, чем он захочет, беря на себя риски и не испытывая внутри него дополнительных ограничений»,— отмечает он.

Илья Усов