Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».

«На выходе из спецприемника снова задержан бойцами 2-го оперполка полиции. Видимо, будет четвертый подряд административный арест»,— написал политик в Facebook.

Господин Яшин отбывал третий административный арест по ст. 20.2 КОАП РФ (нарушение правил проведения митингов). Ранее его арестовали за то, что он призвал в Twitter выходить на несогласованную акцию 27 июля. Кроме него по итогам акции были арестованы 40 человек. В прошлый раз — 8 августа — ему также не удалось покинуть спецприемник — за несколько часов до выхода на свободу его увезли в Хамовнический суд Москвы, который вновь отправил политика под арест на десять суток.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О протестах читайте в материалах “Ъ”.