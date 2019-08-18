Минздрав предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве. Инициатива Минздрава была опубликована в документе «Укрепление общественного здоровья». В нем же ведомство рекомендовало нанимателям вводить штрафы за курение на работе.

Согласно опубликованным рекомендациям, цель тестирования на алкоголь — выявление сотрудников компаний, злоупотребляющих спиртными напитками, и предотвращение несчастных случае. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. В случае отказа от прохождения теста работником, результат теста следует считать позитивным.

В начале года Минздрав представил законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года. В случае принятия проекта закона новые правила вступят в силу в январе 2020 года. Мнения ведомств на инициативу Минздрава разделились. В июле этого года президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года, согласно которой потребление алкоголя должно сократиться до 9,1 л на человека в год.

О том, почему Минэкономики не готово увеличивать порог продаж до 21 года, в материале “Ъ”— «Алкоголь не стареет».