Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Известный мультипликатор Ричард Уильямс, принимавший участие в создании фильма «Кто подставил кролика Роджера», умер в возрасте 86 лет. Родившийся в Торонто, но перебравшийся в Великобританию в 50-е годы, он скончался у себя дома в Бристоле в пятницу, передает ВВС.

В фильме про кролика 1988 года совмещены мультипликация и игра актеров.

Господин Уильямс срежиссировал мультипликационный материал, он был снят в его лондонской студии. За этот фильм он получил два «Оскара» и премию BAFTA. Среди прочего Ричард Уильямс работал над двумя фильмами о «Розовой пантере» и «Казино Рояль» как автор анимации к титрам.