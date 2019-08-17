В Тульской области в ДТП с автобусом погиб человек

В Тепло-Огаревском районе Тульской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, 1 человек погиб и 11 пострадали, сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев. Микроавтобус следовал по маршруту Тула—Липецк.
В нем находились 18 пассажиров.
Согласно данным МЧС, произошло столкновение двух автотранспортных средств — Kia и Volkswagen.
Погиб водитель легковой машины, по предварительным данным, он выехал на встречную полосу. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что водитель легкового автомобиля мог уснуть за рулем.
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