В Москве появится дублирующая Люблинскую улицу вылетная магистраль

Новая вылетная магистраль появится в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, она станет дублером Люблинской улицы.

«В ближайшие годы предусматривается формирование нового радиального направления от Бесединской развязки на МКАД до ТТК через районы Братеево, Марьино, Печатники и Южнопортовый. Строительство дороги предполагается начать уже до конца этого года и завершить в 2022 году»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что трасса пройдет по уже существующим участкам Бесединского шоссе и Люблинской улицы. На пересечении Люблинской и улицей Нижние поля начнется новая дорога. После магистраль пройдет через промзону Люблино, пересечет Курское направление железной дороги и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК. «По сути, это будет новая вылетная магистраль через промзону Южного порта и дублер Люблинской улицы»,— подчеркнул он.

Строительство магистрали должно обеспечить транспортные связи между Центральным, Юго-Восточным, Южным административным округами, а также уменьшить транспортную нагрузку на существующую дорожную сеть, включая Волгоградский проспект, Люблинскую улицу и Каширское шоссе.